Diyarbakır’da çırak olarak girdiği matbaa atölyesinde geçen ömür

Diyarbakır’da yaşayan 55 yaşındaki Mahsut Polat, ömrünün büyük bölümünü 9 yaşında başladığı matbaa atölyesinde teknolojiye direnerek geçiriyor.

Sur ilçesi Gazi Caddesinde faaliyet gösteren matbaa basım atölyesine 9 yaşında çırak olarak giren Mahsut Polat bu mesleğe 1976 yılında başladı. Dergi, kitap, broşür, el ilanı, düğün davetiyesi, kartvizit gibi baskı işlerinin yaptıklarını belirten Polat, matbaa atölyesinde işe ilk başladığı zamanlar da atölyelerinin yoğun ve tempolu zaman geçirdiğini, verilen işleri yetiştirebilmek için, çoğu zaman mesaiye kaldığını söyledi. Özellikle düğün sezonları, yılbaşı haftasında, Ramazan ayında, davetiye basımı, takvim basımı derken yoğunluklarının iki katına çıktığını hatırlatan Polat, “Her şeyin hızlı bir şekilde dijitale dönmesi ilk zamanlarda yükümüzü hafiflettiğini, kendime, aileme daha fazla zaman ayırmama yardımcı olduğu gafletine kapılsam da gerçekler gün gibi yüzüme çarptı” dedi.

“Dergi ve Gazeteler yeteri kadar rağbet görmüyor”

30 yıl öncesine dönmeyi çok istediğini ifade eden Polat, “Atölyeye verilen işleri sabaha yetiştirebilme telaşımızı özlüyorum. Şu anda müşterilerimizden ilgi var ama eski yıllara nazaran çok az sipariş alıyoruz. Gazetelerin, dergilerin dijitale dönüşmesinden dolayı okurlarımız, gazetede okuyacağı haberleri İnternet sitelerinden okur hale geldi, hatta okumaya üşenen bir toplumun çoğaldığını düşünüyorum, haber okumak yerine direkt ana haber bültenlerinden haberleri izleyen bir kesim var. Bilgisayar kullanımıyla beraber yapılan işlerin kolaylaştı. Dijital ortama adapte olduğu için, gelenekçi ve eskimeye yüz tutmuş bir meslek olan matbaacılığın, sektörlerden silinmesi an meselesi diyebilirim” diye konuştu.

“Dijitalleşme bir değişimdir”

Dijitalleşmenin değişim olduğu değerlendirmesinde bulunan Polat, “Bu değişimde bilişim teknolojilerini artık içselleştirmek, yeniliğe açık olmak gerekiyor ve değişen dünyanın çarklarına uyarak yani, bilişimi kullanarak eski tip mevcut iş modellerine ek olarak yeni fırsatlar oluşturuyoruz. Grafik tasarım, logo, afiş, düğün davetiyesi modellerini tasarlayıp, müşterinin mail adresine veya Whatsapp üzerinden gönderim sağlıyorum. Dijitalleşme ne yazık ki grafik tasarımcıların önüne de büyük bir engel koydu çünkü, birden fazla hazır logo, hazır afiş hazırlama uygulamaları var. Ebeveynler, gençlerimiz matbaa basım atölyelerini sık sık ziyaret etmeli, bol bol kitap alıp okumalı, en azından onu telefonların ya da bilgisayarlardan okumamaya özen göstermeliler” şeklinde konuştu.