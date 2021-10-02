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Diyarbakır’da çevrimiçi ’Girişimsel Kardiyoloji’ kursu verildi

Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından ’Güneydoğu Anadolu Bölgesi Girişimsel Kardiyoloji Kursu’ kongre salonunda düzenlenen toplantıyla yapılırken, kursa, yüz yüze ve çevrimiçi olarak İstanbul, Ankara, İzmir’deki kardiyologlar katıldı.

DİYARBAKIR 02.10.2021, 13:00
Diyarbakır’da çevrimiçi ’Girişimsel Kardiyoloji’ kursu verildi

Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından ’Güneydoğu Anadolu Bölgesi Girişimsel Kardiyoloji Kursu’ kongre salonunda düzenlenen toplantıyla yapılırken, kursa, yüz yüze ve çevrimiçi olarak İstanbul, Ankara, İzmir’deki kardiyologlar katıldı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından ’Güneydoğu Anadolu Bölgesi Girişimsel Kardiyoloji Kursu’ düzenlendi. Kalp Hastanesi kongre merkezinde düzenlenen kursa, İstanbul, Ankara ve İzmir ile kentteki kardiyologlar katılırken, program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kente gelen hekimlere kent tanıtımını anlatan kısa bir film izletilirken, çevrimiçi ve yüz yüze olarak farklı kentlerdeki doktorların ameliyathanede yaptığı işlemlerin gösterildi. Program, kardiyoloji bölümünde görevli doktorların ameliyathanede yaptığı işlemlerin kongre merkezine aktarılarak anjiyo, stent, balon, pil takılması ve kalp kapağı takılmaları yönünde konuşmalar yorumlandı.

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