Diyarbakır’da Cemiloğlu Caddesi’ne 10 bin ton asfalt serilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır çalışma yürütülmeyen ve bozulan Cemiloğlu Caddesi’ne 10 bin ton sıcak asfalt serecek. 19-22 Nisan tarihleri arasında caddeye sıcak asfalt sereceğinden dolayı araç geçişleri kontrollü şekilde gerçekleşecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte kentin caddelerine sıcak asfalt sermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, 2021 asfalt sezonunda Bağlar ilçesinde yer alan, uzun zamandır çalışma yürütülmeyen ve çukurlar oluşan, bin 750 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde Cemiloğlu Caddesi’ne 10 bin ton sıcak asfalt serecek. Ekipler, caddenin zeminini güçlendirmek için ilk etapta 2 bin 500 metreküp trimer kazı yaparak eski asfaltı sökecek. Altyapı sağlamlaştırma çalışmaların ardından Cemiloğlu Caddesi’ne araç sürüş konforunu artırmak için aşınma tabakası serilecek.

Büyükşehir Belediyesi, 15-19 Nisan tarihleri arasında Cemiloğlu Caddesi’nde yürüteceği asfalt sökme çalışmaları nedeniyle yolu araç trafiğine kısmi olarak kapatacak. Yapı Yol Balım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 19-22 Nisan tarihleri arasında caddeye sıcak asfalt sereceğinden dolayı araç geçişleri kontrollü şekilde gerçekleşecek.