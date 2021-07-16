Diyarbakır’da Çelik Evler Mahallesi projesi start aldı

Diyarbakır Yenişehir ilçesine bağlı Çelikevler Mahallesinde uzun yıllardır çözülemeyen altyapı sorununu ortadan kaldıracak içme suyu ve kanalizasyon projesi start aldı.

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile altyapısı olmayan Çelik Evler Mahallesinin alt yapı sorununu ortadan kaldıracak projeye başlandı. Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupel Kaya, Çelikevler Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel ve Çelikevler Mahallesi sakinlerinin katılımı ile start alan proje ile Çelik Evler Mahallesine altyapı hizmetinin sorunsuz verilebilmesi için 13 bin 834 metre kanalizasyon şebekesi 4 bin 933 metre içme suyu şebeke hattının yapımına başlandı.

“En iyi hizmete layıksınız”

Vatandaşların katılımı ile projenin startını veren Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, projenin tamamlanmasıyla birlikte Çelik Evler Mahallesine sağlıklı bir şekilde tüm hizmetlerin giderileceğini belirterek, “Projemiz ile birlikte su ve kanalizasyon sorunun artık ortadan kalkacaktır. Mahalle sakinlerimiz hizmetin en iyisine layıktır. İnşallah projemiz sürdürülüp tamamlandıkça asfalt ve parke çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Kaliteli hizmeti sunmak için gerekli özeni göstereceğiz”

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ise projeyle 4 bin 933 metre içme suyu şebeke hattı döşeyeceklerini ifade ederek, “Altyapı hizmetinin sorunsuz verilebilmesi için de 13 bin 834 metre kanalizasyon şebekesi yapılacak. Projeyle Çelik Evler Mahallesinin atık suları, yeni yapılacak terfi hattıyla mevcut Atık Su Arıtma Tesisine iletilecek. Hemşehrilerimizin isteği doğrultusunda en kaliteli hizmeti sunmak için gerekli özeni göstereceğiz" diye konuştu.

“Emeği geçen herkese hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Çelik Evler Mahallesinin sorununu yerinde tespit ettiklerini ve ilgili mercilere zamanında ilettiklerini belirten AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupel Kaya “Alt yapı sorunun hemen ardından üst yapı hizmetlerine başlayacaklarını müjdeleyen Yenişehir Belediyemize ve emeği geçen herkese hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

“Çifte bayram yaşıyoruz”

Çelik Evler Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya ise, sorunun çözümü için geçmiş yıllarda ilgili kurumlara defalarca başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirterek, ‘’Yıllardır dile getirdiğimiz alt yapı sorunumuz valimiz, Yenişehir belediye başkanımız ve DİSKİ sayesinde çözüme kavuşuyor. Bizler bu gün adeta çifte bayram yaşıyoruz. Bizlere bu sevinci yaşatan herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Çelik Evler Mahallesi içme suyu ve kanalizasyon projesi vurulan ilk kepçe ile start aldı.