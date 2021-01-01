Diyarbakır’da Çatal Deresi taşkın kontrol kanalı çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde Çatal Deresi taşkın kontrol kanalı çalışmalarına devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Diyarbakır’a yaptığı yatırımlarla kentin verimli topraklarını su ile buluşturmayı sürdürüyor. Diyarbakır’da yapımı süren Çüngüş ilçesi Malkaya köyü Çatal Deresi taşkın kontrol kanalı işi ile ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, iş kapsamında toplam 646 metre çift taraflı kargir duvar ve 2 adet menfezin yapılacağını söyledi. Yıldız, "Çalışmaların tamamlanmasıyla 1 mahalle ve 100 dekar arazinin taşkın riski azalacaktır. Bu yıl itibariyle çift taraflı 620 metre kargir duvar inşaatı tamamlanmış olup işimizin yapımı hızla devam etmektedir. Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi Malkaya köyü Çatal Deresi taşkın kontrol kanalı çalışmasında fiziki olarak yüzde 95 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.