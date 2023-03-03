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Diyarbakır’da çadır kentteki çocuklar oyunlarla mutlu ediliyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan kara yolundaki çadır kentte barınan depremzede ailelerin çocukları için etkinlik alanı oluşturdu.
DİYARBAKIR 03.03.2023, 12:07
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan kara yolundaki çadır kentte barınan depremzede ailelerin çocukları için etkinlik alanı oluşturdu.
Çocukların moral ve motivasyonlarını yüksek tutulması amacıyla oluşturulan alanda, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı eğitmenler, çocuklara alanda çeşitli oyunlar oynatıyor. Yüz boyama, resim yapma gibi aktivitelerin de yapıldığı alanda eğlenceli vakit geçiren çocuklara okuma kitapları hediye ediliyor.
Aile danışmanlık hizmeti
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, çadır kentte görevlendirdiği manevi rehberlerle kadınlara danışmanlık hizmeti veriyor.
Eğitmenler, ayrıca çadır kentte kalan aileleri de ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor.