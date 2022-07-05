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Diyarbakır’da cadde ve kaldırımlarda bayram temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor.

DİYARBAKIR 05.07.2022, 14:24
Diyarbakır’da cadde ve kaldırımlarda bayram temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, daha temiz bir çevre için kent genelinde bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları temizleme ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Temizlik çalışmasını araç trafiği ve yaya yoğunluğunun seyrek olduğu gece saatlerinde yapan ekipler, Sur ilçesi Gazi Caddesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi önündeki cadde ve kaldırımları baştan sona tazyikli su ile yıkadı.

Büyükşehir Belediyesi, yaz ayları boyunca vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler başta olmak üzere kentin tüm bulvar, cadde ve sokak ve kaldırımları tazyikli su ile yıkamaya devam edeceği belirtildi.

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