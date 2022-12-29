Diyarbakır’da binlerce vatandaş büyükşehir belediyesinin eğitim ve spor desteğinden yararlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2022’de eğitimden spora gerçekleştirdiği birçok faaliyetten 50 bin genç ve çocuk faydalandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2022 Eğitim Döneminde Bilgievi, Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Konukevi Yatılı Kız Yurdu aracılığıyla, binlerce çocuk ve genç öğrencinin başarı grafiğini yukarıya taşıması amacıyla ücretsiz yüz yüze ve çevrimiçi eğitim hizmet verdi.

Merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi olmak üzere 2’si Merkez, Hani Gürbüz ve Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar olmak üzere 4 bilgievinden 8 bin 400 çocuk, Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise olmak üzere 2’si Merkez ve Silvan El Cezeri, Dicle, Hani Hatuniye ve Bismil Ahmedi Hani Akademi Lise olmak üzere toplam 6 akademi lisede 10 bin öğrenci ve üniversiteye hazırlanan 120 genç kız ücretsiz yurttan faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında Merkez ve kırsalda yaşayan çocukları sinema filmleriyle buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Bilgievi ve Akademi Lise öğrencilerinin sosyal-kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen sinema gösterimlerine 15 bin öğrenci katılım sağladı.

Eğitim ve sosyal kültürel çalışmalardan yararlanan Bilgievi ve Akademi Lise öğrencileri, Gez-Gör etkinlikleri çerçevesinde yaşadıkları kentin tarihi ve turistik yerlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Rehberler eşliğinde Diyarbakır’ın tarihi ve turistik yerleri gezip görme imkanı bulan 20 bin öğrenci sosyal-kültürel etkinliklerden yararlandı.