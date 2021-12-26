Diyarbakır’da bilardo şampiyonasına yoğun katılım

Diyarbakır’da düzenlenen Bilardo Master Cup İl Birinciliği müsabakalarına 180 sporcu katıldı. Finalde Murat Macit’i yenen Baran Suna şampiyon olurken Murat Macit ikinci, Önder Özçelik ve Ufuk Eser ise üçüncülüğü paylaştı.

Diyarbakır’da düzenlenen bilardo il şampiyonası bilardo tutkunlarını bir araya getirerek yoğun ilgi gördü. Bir bilardo salonunda gerçekleşen ve 14 gün süren müsabakalara 180 sporcu katıldı. 235 müsabakanın oynadığı şampiyonada 12 hakem görev yaptı. Final müsabakası nefesleri kesti. Bilardo severlerin büyük ilgisi altında oynanan final karşılaşmasında son şampiyon Murat Macit’i mağlup eden Baran Suna zirveye çıkan isim oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonanın Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılımla gerçekleştiğini belirten Bilardo Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Murat Macit, uluslararası düzeydeki önemli sporcuların katılacağı bir turnuvayı Diyarbakır’da yapmayı planladıklarını söyledi.

Katılım sağlayan sporcu, hakem ve bilardo tutkunlarına teşekkür eden Bilardo Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Murat Macit, Türkiye’de en fazla katılım gösterilen bilardo organizasyonlarından birini gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. İlerleyen dönemde aralarında dünyaca ünlü oyuncuların da bulunduğu önemli bilardo yıldızlarının katılacağı dev bir şampiyonayı Diyarbakır’da yapmak istediklerini açıklayan Macit, bunun için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya’dan sponsorluk ve organizasyonun mali giderlerini karşılama sözü aldıklarını ifade etti.

Bilardo Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği, organizasyona olan desteklerinden dolayı TRT Kurdi Dema Futbole programı, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile bazı kurum ve kuruluşlara plaket takdim etti.