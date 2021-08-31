banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?

Diyarbakır’da belediye sulama ekipleri sıcaktan bunalan çocukları serinletti

Diyarbakır’da sıcaktan bunalan çocukların belediye sulama aracının suyu ile serinlemesi cep telefonu ile görüntülendi.

DİYARBAKIR 31.08.2021, 10:48
Diyarbakır’da belediye sulama ekipleri sıcaktan bunalan çocukları serinletti

Diyarbakır’da sıcaktan bunalan çocukların belediye sulama aracının suyu ile serinlemesi cep telefonu ile görüntülendi.

Diyarbakır’da ağustos ayı sonuna rağmen hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar yol refüjlerindeki ağaçları sulandığını gördü. Sulamanın yapıldığı alana koşan çocuklar hem eğlendi, hem de suyla serinledi. Çevredeki bir vatandaş çocukların mutlu oldukları anlarını cep telefonuyla görüntüledi.

Yorumlar (0)
31°
açık