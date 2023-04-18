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Diyarbakır’da bayram öncesi maytap ve çatapat denetimi
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAYRAM ÖNCESİ MAYTAP, ÇATAPAT, TORPİL GİBİ PATLAYICI MADDELERİN SATIŞINI ÖNLEMEK İÇİN İŞYERLERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.
DİYARBAKIR 18.04.2023, 15:20
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi çocuklar ve gençler arasında oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan maytap, çatapat ve benzeri piroteknik madde satan işyerlerini denetledi.
Ekipler, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde işyeri sahiplerine uyarılarda bulundu.
Patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan işyerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edeceği belirtildi.