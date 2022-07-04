banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Diyarbakır’da bayram öncesi maytap denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 04.07.2022, 14:40
Diyarbakır’da bayram öncesi maytap denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi çocuklar ve gençler arasında oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan maytap, çatapat ve benzeri piroteknik madde satan işyerlerini denetledi. Ekipler, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde işyeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan işyerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Yorumlar (0)
29°
açık