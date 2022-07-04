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Diyarbakır’da bayram öncesi maytap denetimi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.
DİYARBAKIR 04.07.2022, 14:40
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi çocuklar ve gençler arasında oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan maytap, çatapat ve benzeri piroteknik madde satan işyerlerini denetledi. Ekipler, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde işyeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan işyerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edeceği belirtildi.