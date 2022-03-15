Diyarbakır’da B bilgi evi öğrencileri Dünya Pi Gününü kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi evi öğrencileri, 14 Mart Dünya Pi Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi evi öğrencileri, 14 Mart Dünya Pi Günü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında Matematik eğitmenleri, Pi sayısının ne olduğu, hangi değerleri taşıdığı konusunda öğrencilere bilgi verdi. Öğrenciler, konu hakkında merak ettikleri soruları eğitmenlere sorarak cevap buldu. Matematik eğitmenleri, öğrencilerine Pi sayısı konusuyla ilgili birbirinden faydalı kısa filmler izletti. Tiyatro ve Drama Kulübü öğrencileri de Pi isimli karakterler oluşturarak arkadaşlarını bilgilendirdi.