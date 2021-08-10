Diyarbakır’da asfalt çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diclekent Bulvarı ile Mezopotamya Bulvarının kesiştiği yolda asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

Büyükşehir Belediyesi, 2021 sezonunda kentte trafik akışını rahatlatmak için yeni yollar açmaya ve yıpranmış yolların asfaltını yenilemeye devam ediyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı’ndan Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’ne giden ve Mezpotamya Bulvarı ile bağlantısı olan yolda asfalt yenileme çalışması yürüttü. Ekipler, hastane yolu olması nedeniyle büyük özenle yaptıkları çalışmada ilk etapta caddenin yıpranan asfaltın primer sökümünü yaptı.

Yolun dayanıklı olması ve uzun süre kullanılması için caddeye bin 500 ton plentmix temel döşeyen ekipler, altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından yola bin 300 ton binder asfalt sererek vatandaşların kullanımına açtı. Büyükşehir Belediyesi, asfaltı tamamlanan Diclekent-Mezopotamya Bulvar’larının kesişim noktasında kavşak ve kaldırım çalışmaları da yürütecek.