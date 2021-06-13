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Diyarbakır’da ağır tonajlı araçlara sıkı denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurallara uymayan ağır tonajlı araç ve iş makinelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 13.06.2021, 15:38
Diyarbakır’da ağır tonajlı araçlara sıkı denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurallara uymayan ağır tonajlı araç ve iş makinelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşması için ilgili kurumlarla yaptığı işbirliğinden trafiğe denetimlerine kadar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde çalışan ağır tonajlı hafriyat kamyonları, beton mikseri gibi araçları denetleyen trafik zabıta ekipleri, brandası olmadan hafriyat, mıcır taşıyarak çevre kirliliğine yol açan ve trafik güvenliğini zora sokan araçlara cezai işlem uyguladı. Yapılan kontrollerde şehir içi giriş izin belgesi olmadan faaliyet yürüten 12 ağır tonajlı araca ceza kesildi. Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelinde yaptığı denetim ve çalışmalara aralıksız devam edecek.
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