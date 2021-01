Diyarbakır’da afet müdahale planı toplantısı yapıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında kentte görev yapan üst düzey yetkililerin katılımıyla il afet müdahale planı toplantısı gerçekleştirildi.

Video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Vali Karaloğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum bölge ve il müdürleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan katıldı.

Deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, endüstriyel kazalar ve toplu nüfus hareketleri gibi afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerini, görev ve sorumluluklarını uzmanlık alanlarına uygun bir biçimde tanımlayan, afet öncesi, afet sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerinin ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu, afetin ve afet riskinin yönetimi kadar afet riskini azaltmaya dönük çalışmaların önemini vurguladı. Vali Karaloğlu, "Afet riski azaltma planlarını iyi yaparsak yani öncelikle ilde hangi afet türüne göre bizim riskimiz olduğunu ve o riski nasıl yöneteceğimizi iyi bilirsek, afeti de daha kolay yönetiriz ve afetin ortaya çıkarabileceği zararları da azaltmış oluruz" dedi.

"En önemlisi riskleri belirlemek"

Vali Karaloğlu, konuyla ilgili çalışma grupları oluşturularak, öncelikle hangi ilçelerde hangi tür afete maruz kalınabileceğine yönelik risklerin ortaya konulmasını istedi. Konuşmasında 2021 yılının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ülke genelinde Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini belirten Vali Karaloğlu, "Toplumda afete karşı direncin artırılması, afete karşı bilincin artırılması, hangi afet türüne karşı vatandaşımızın nasıl davranacağı, afet çantasını nasıl hazırlayacağı, afetten sonra neler yapacağı, ilk toplanma alanına nasıl gidecek, geçici barınmaya nasıl geçecek, nelere dikkat edecek. Bunların topluma verildiği bir 2021 yılı, topyekun bir afet eğitim yılı ilan etmiş bakanlığımız. Her tür afet türünün yaşanabildiği bir coğrafyada yaşıyoruz. her an afet olacakmış gibi hazır olmak gerek" diye konuştu.

Yaşanabilecek bir afet sonrası olası durumları da değinen Vali Karaloğlu, özellikle geçici barınma alanlarında insanların ihtiyaçlarına dikkat çekerek bu alanların konumlandırılmasının önemini vurguladı. Vali Karaloğlu konuşmasının sonunda, masa başı ve saha tatbikatlarının sıklaştırılması talimatını verdi.

Toplantıda, herhangi bir afet durumunda neler yapılacağı, verilecek eğitimlerden vatandaşların afetlere yönelik bilinçlendirilmesine, toplanma noktalarından geçici barınma alanlarına, kurumların tek tek sorumluluklarından kurumlar arası koordinasyona kadar konular detaylarıyla masaya yatırıldı.