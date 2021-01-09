banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Artvin'de 200 yıllık gelenek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Artvin'de 200 yıllık gelenek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Recep Konuk: “Gerçeğe sadık gazeteciler en büyük teminatımız”
Recep Konuk: “Gerçeğe sadık gazeteciler en büyük teminatımız”
Çin aşısı ne şekilde kullanılacak? İşte ayrıntılar...
Çin aşısı ne şekilde kullanılacak? İşte ayrıntılar...
Trump kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı
Trump kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı

Diyarbakır’da afet müdahale planı toplantısı yapıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında kentte görev yapan üst düzey yetkililerin katılımıyla il afet müdahale planı toplantısı gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR 09.01.2021, 16:28
6
Diyarbakır’da afet müdahale planı toplantısı yapıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında kentte görev yapan üst düzey yetkililerin katılımıyla il afet müdahale planı toplantısı gerçekleştirildi.

Video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Vali Karaloğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum bölge ve il müdürleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan katıldı.

Deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, endüstriyel kazalar ve toplu nüfus hareketleri gibi afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerini, görev ve sorumluluklarını uzmanlık alanlarına uygun bir biçimde tanımlayan, afet öncesi, afet sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerinin ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu, afetin ve afet riskinin yönetimi kadar afet riskini azaltmaya dönük çalışmaların önemini vurguladı. Vali Karaloğlu, "Afet riski azaltma planlarını iyi yaparsak yani öncelikle ilde hangi afet türüne göre bizim riskimiz olduğunu ve o riski nasıl yöneteceğimizi iyi bilirsek, afeti de daha kolay yönetiriz ve afetin ortaya çıkarabileceği zararları da azaltmış oluruz" dedi.

"En önemlisi riskleri belirlemek"

Vali Karaloğlu, konuyla ilgili çalışma grupları oluşturularak, öncelikle hangi ilçelerde hangi tür afete maruz kalınabileceğine yönelik risklerin ortaya konulmasını istedi. Konuşmasında 2021 yılının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ülke genelinde Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini belirten Vali Karaloğlu, "Toplumda afete karşı direncin artırılması, afete karşı bilincin artırılması, hangi afet türüne karşı vatandaşımızın nasıl davranacağı, afet çantasını nasıl hazırlayacağı, afetten sonra neler yapacağı, ilk toplanma alanına nasıl gidecek, geçici barınmaya nasıl geçecek, nelere dikkat edecek. Bunların topluma verildiği bir 2021 yılı, topyekun bir afet eğitim yılı ilan etmiş bakanlığımız. Her tür afet türünün yaşanabildiği bir coğrafyada yaşıyoruz. her an afet olacakmış gibi hazır olmak gerek" diye konuştu.

Yaşanabilecek bir afet sonrası olası durumları da değinen Vali Karaloğlu, özellikle geçici barınma alanlarında insanların ihtiyaçlarına dikkat çekerek bu alanların konumlandırılmasının önemini vurguladı. Vali Karaloğlu konuşmasının sonunda, masa başı ve saha tatbikatlarının sıklaştırılması talimatını verdi.

Toplantıda, herhangi bir afet durumunda neler yapılacağı, verilecek eğitimlerden vatandaşların afetlere yönelik bilinçlendirilmesine, toplanma noktalarından geçici barınma alanlarına, kurumların tek tek sorumluluklarından kurumlar arası koordinasyona kadar konular detaylarıyla masaya yatırıldı.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 17 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Sivasspor 17 22
10. Karagümrük 16 21
11. Malatyaspor 16 21
12. Antalyaspor 17 21
13. Rizespor 16 20
14. Göztepe 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Villarreal 18 32
4. Barcelona 17 31
5. Real Sociedad 18 30
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12