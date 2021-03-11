Diyarbakır’da "Afet Eğitim Yılı" çalışmaları

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ’2021 Afet Eğitim Yılı’ çalışmaları kapsamında Diyarbakır’ın Kulp, Ergani, Hani, Hazro, Silvan, Eğil, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde kamu personeli, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetine yönelik eğitimler verildi.

Diyarbakır’ın Kulp, Ergani, Hani, Hazro, Silvan, Eğil, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde ikişer gün süren eğitim İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen ’2021 Afet Eğitim Yılı’ kapsamında Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, ilçe kaymakamlıkları koordinesinde kamu personeli, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetine yönelik eğitim verildi. Katılımcılara AFAD’ın eğitim uzmanları tarafından sivil savunmanın önemi, hak sahipliği, insani yardım, afet öncesi hazırlık, afet sırasında doğru davranış modelleri ve afet sonrasında yapılacaklar anlatıldı.

Verilen eğitim kapsamında ’Afet ve Acil Durum Çantası’, ’Planlama’, ’Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler’, ’İletişimin Kesilmemesi’ ve ’Deprem Sonrası İlk 6 saatte Yapılacaklar’ konusunda kamu personeli, muhtarlar ve ihtiyar heyeti bilgilendirildi. Eğitim uzmanı Harun Kor tarafından tüm eğitimlere katılması konusunda halka çağrı yapılarak, afet gönüllüsü olmanın önemi vurgulandı.