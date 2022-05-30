Diyarbakır’da AFAD acil çağrı mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı

Afet ve Acil Durum anlarında vakit kaybetmeden sesli ve mesaj olarak acil çağrı başlatmak ve toplanma alanlarını rota oluşturarak görüntülemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ve kullanıma sunulan AFAD Acil çağrı uygulamasının tanıtımını Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak yaptı.

AFAD acil mobil uygulamasının toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçladığını ifade eden Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak, “Bakanlığımız tarafından geliştirilen ve bir afet anında vatandaşlarımızın öncelikli olarak başvuracağı bir uygulama olan AFAD acil mobil uygulaması vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Bir afet öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşlarımızın doğru davranış sergilemesi hayati önem taşımaktadır. Bu alanda geliştirilen AFAD acil uygulaması ile bir afet anında vatandaşlarımız tek tuşla birçok yetkiliye ve bilgiye ulaşabilecektir" dedi.

Tüm ISO ve Android kullanıcılarının yararlanabileceği uygulamanın, Appstore ve Google Play uygulama mağazalarından indirilebileceğini hatırlatan Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak; "Afet ve acil durumlarda iletişimi sağlamak amacıyla AFAD acil mobil uygulamasının tek tuşla acil çağrı fonksiyonu iletişim sorununu ortadan kaldırmaktadır. Acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine, konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine kadar olanak sağlayan uygulama sayesinde GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğunda önüne geçiliyor, en yakın toplanma alanına uygulama üzerinden ulaşılabilmenin yanı sıra uygulamada, afet farkındalığına yönelik detaylı eğitim videoları da bulunmaktadır" diye konuştu.