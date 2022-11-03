Diyarbakır’da açıkta alkol satış denetimi gerçekleştirildi

Belediyeden yapılana açıklamada, Yenişehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gece geç saatlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde açıkta alkol satışı yapan işletmeler hakkında yasal işlem yapılırken, işletmelerin bulundurdukları alkollerine ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen Beşikci, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ruhsat ve açıkta alkol satışına yönelik denetimlerin ilçede aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirtti. Beşikci, ilçenin güvenliği ve vatandaşların sağlığı için sık sık denetimlerin gecenin geç saatlerinde aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüğünün birlikte ilçenin güvenliği ve vatandaşların sağlığı için sıkı denetim gerçekleştirildiğini belirten Beşikçi, “Ekiplerimiz Kooperatifler mahallemizin Bahar Sokak, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Kışla 1.Sokak ve Akkoyunlu 4 Sokağında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ruhsat ve açıkta alkol satışına yönelik denetim yaptılar. Denetimlerde ekiplerimizce ruhsatsız faaliyet gösteren kafelerde ruhsat alınması yönünde tebligat yapılmış, 1 kafeye açıkta alkol satışı belgesi olmaması sebebiyle cezai işlem uygulanmış ve 2 dernek lokal belgesi olmadan açıkta alkol satışı yaptığından dolayı tutanak tanzim edilerek valilik dernekler masası birimine yönlendirilmiştir. Açıkta alkol satışı yapan işletmelerin alkollerine ise ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerimizce el konulmuştur. Bu yöndeki denetimlerimizi daha da sıklaştırarak ilçemiz genelinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.