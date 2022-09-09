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Diyarbakır’da 800 öğrenci Akademi Lise ile üniversiteli oldu
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki akademi liselerde gördüğü eğitimle 800 öğrenci üniversiteye yerleşti.
DİYARBAKIR 09.09.2022, 12:35
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki akademi liselerde gördüğü eğitimle 800 öğrenci üniversiteye yerleşti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye akademi liselerde hazırlanan gençleri hayallerine kavuşturdu. Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan El-Cezeri, ve Bismil Ahmedi Hani akademi liselerinde ücretsiz eğitim gören 800 öğrenci farklı şehirlerde üniversiteye yerleşti.
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|5
|10
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|5
|10
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|10
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|10
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|10
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|3
|9
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|4
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|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
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|6
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|6
|9
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|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
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|6
|6
|16. Everton
|6
|4
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|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
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|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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