Diyarbakır’da 80 bin dönümlük koru park

Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi, ilçede yeşil alanları arttırarak 80 bin dönüm üzerine ağırlıklı rengarenk çiçekler ve özel motifeler işlenmiş ağaçlarla kaplı koru parkı inşa edecek.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, yeni şehir ilçesinde vatandaşların daha rahat ve daha huzurlu bir yaşam sürdürmeleri için bir birinde farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. 80 bin dönüm arazi üzerine inşa edilecek Koru Parkı yemyeşil doğası, tertemiz havasıyla adeta bir botanik bahçe gibi Aziziye Mahallesinin oksijen kaynağı olacağını belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Koru Parkında ayrıca Gençlik Kütüphanesi, bilgi evi, 2,5 kilometre bisiklet yolu, 2,5 kilometre yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, sokak hayvanı besleme noktaları ve kafeteryanın yer alacağını söyledi.

Öncü projelerimizden biri olacak

Son zamanlarda canlıların yaşam alanı ve bizlerin oksijen kaynağı olan orman yangınlarında ağaçların yok olması ve yaşamları son bulan hayvanların durumunun kendilerini oldukça üzdüğünü belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkanı Murat Beşikci,"Yenişehir Belediyesi olarak ilçemizdeki yeşil alanlarımızın sayısını ivedi bir şekilde arttırmaya gidiyoruz. Koru Park projemiz bu kapsamda öncü projelerimizden biri olacaktır. Parkımızın içerisinde rengarenk çiçekler ve özel motifeler işlenmiş ağaçlar, Gençlik Kütüphanesi, bilgi evi ve bilge evi içerisinde bulunan teknoloji atölyesi, 2,5 kilometre bisiklet yolu, 2,5 kilometre yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, sokak hayvanı besleme noktaları ve kafeteryamız yer alacaktır. Bu tür projeler orman yangınları hususundaki üzüntümüzü bir nebze azaltacaktır" şeklinde konuştu.