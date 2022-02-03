Diyarbakır’da 65 yaş ve üstü vatandaşlara beslenme semineri

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından uygulanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca desteklenen Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında, "Yeterli ve Dengeli Beslenme" konulu seminer düzenledi.

YADES Projesi kapsamında 65 yaş ve üstü bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için harekete geçen belediye, bünyesinde bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathanesi’nde bireylerin yeterli ve dengeli beslenerek kilo kontrollerini sağlamaları, hastalık derecelerini düşürmeleri, kas ve kemik sağlıklarını koruyabilmeleri için bilgilendirme gerçekleştirdi. Seminerinde konuşan Doktor Jale Sultanoğlu, Türkiye’de 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusun önemli bir bölümünün, yetersiz ve dengesiz beslenme nedeniyle çok sık hastalandığını söyledi.

Dr. Sultanoğlu, 65 yaş grubunda görülen şişmanlık, diyabet, kalp-damar hastalıkları, osteoporoz, felç, iskelet ve kas sistemi hastalıklarında bilinçsiz beslenmenin önemli bir risk faktörü olduğunu da belirterek, "Bu dönemde beslenme sorunları da var ise hastalıklar daha ağır seyredebilmektedir. Yaşlılık döneminde beslenme alışkanlıkları fizyolojik sürecin yanı sıra kronik hastalıklardan, ilaçlardan, fiziksel, ruhsal, sosyal belirleyicilerden etkilenmektedir" dedi.