Diyarbakır’da 4 bin 500 öğrenci ’Gez-Gör’ etkinliklerinden yararlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievi ve akademi liselerde eğitim gören 4 bin 500 öğrenci “Gez-Gör” etkinliğiyle kentin tarihi yerlerini gördü.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı bilgievi ve akademi liselerde ücretsiz eğitim alan öğrenciler, temel derslerin yanı sıra sosyal etkinliklerden de faydalanıyor. Yaz ayları boyunca kent merkezi ve kırsalda yaşayan öğrenciler için Diyarbakır’ın tarihi ve turistik yerlerini tanımak amacıyla “Gez-Gör” etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliklere Merkez, Selahaddin Eyyubi, Hani Gürbüz ve Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievleri’nin yanı sıra Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Bismil Ahmedi Hani, Silvan El-Cezeri ve Hani Hatuniye Akademi Lise öğrencileri katıldı. Öğrenciler, Gez-Gör etkinlikleri çerçevesinde Suriçi, müzeler, camiler, Bakırcılar Çarşısı, Dört Ayaklı Minare, kütüphaneler, sergiler, Keçi Burcu, On Gözlü Köprü, Gazi Köşkü’nü görme fırsatı yakaladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Kampüs Alanları, Tekno-Kent, Geri Dönüşüm tesisleri ve mesleki tanıtım gezileri ile öğrenciler yaşadıkları şehri daha yakından tanıma imkanları oluştu.

Şu ana kadar kent merkezi ve kırsalda yaşayan 4 bin 500 öğrenci Gez-Gör etkinliklerinden yararlandı.

Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında düzenlenecek “Gez-Gör” etkinliklerinden 13 bin 500 öğrencinin faydalanmasını hedefliyor.