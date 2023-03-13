Diyarbakır’da 3 yeni sondaj kuyusu açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin su ihtiyacını karşılayan Gözeli Su Havzasında kuyu sayısını artırmak için 3 yeni sondaj kuyusu açtı.

Daha öce Diyarbakır’ın içme suyu merkezi konumunda olan ve 800 lt/s su verimliliğine sahip Gözeli Havzası çevresinde sulama amaçlı açılan sondaj kuyuları nedeniyle su verimliliği düştü.

Kentte içme suyu kapasitesini arttırmak amacıyla Gözeli Havzasında harekete geçen Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni sondaj kuyuları açtı.

Bu sayede 2. merhale projesi devreye girene kadar şehirde artan içme suyu talebinin karşılanması amacıyla önlem alınmış oldu. Gözeli’de mevcut sondajlar ile 250-300 lt/s verim alınıyorken yeni sondajlar ile suyun verimliliği 400-450 lt/s olması hedefleniyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Gözeli su kaynağından maksimum seviyede faydalanmak amacıyla mevcut su kuyularının rehabilitasyonunu yapacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, devam eden çalışmaları inceleyerek DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi’den bilgi aldı. Sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Tutşi, “Diyarbakır’ın içme suyu merkezi konumunda bulunan Gözeli Havzasında sulama nedeniyle açılan sondaj kuyuları bu önemli yerin su verimliliğini ciddi anlamda düşürdü. Şehrimizde nüfus ve diğer nedenlerle artan içme suyu talebini karşılamak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizin 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek 2. merhale içme suyu projesi bitinceye kadar Gözeli’de açtığımız kuyular şehrin içme suyu talebini karşılayacak“ dedi.