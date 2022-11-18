Diyarbakır’da 3 bin 72 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 3 bin 72 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Kayapınar ilçesinde öğrenci velilerine ve öğretmenlere, Dicle Üniversitesi öğrencilerine, Kayapınar ve Bağlar Aile Destek Merkezlerinde eğitim gören kadın kursiyerlere, Diyarbakır Havalimanı’nda görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) mülki idari amirlerine ve Gaffar Okan POMEM’de tekamül eğitimi gören polis memurlarına yönelik 47 ayrı eğitim faaliyeti düzenlendi. Eğitimlerden bin 28’i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 3 bin 72 kişi faydalandı.

7-17 Kasım tarihleri arasında anne ve anne adaylarının farkındalığının artırılarak uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmek amacıyla “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi, üniversite öğrencilerine “Gençlik Modülü” eğitimi, yetişkinlere “Narkorehber” eğitimi ve özel güvenlik görevlilerine “Narkorehber-Kaan” eğitimleri verildi.