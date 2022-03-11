Diyarbakır’da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı

Diyarbakır’ın Sur Kaymakamlığı ve Belediyesinin başlattığı ve ilçede 3 bin çocuğun sinema ile buluşturulmasının amaçlandığı çalışma ile bugün 280 çocuk ilk defa sinema ile tanıştı.

Merkez Sur Kaymakamlığı ve Belediyesi ortak çalışması sonucu öğrenciler, sinemayla buluşturuldu. Öğrencilerle birlikte "Malazgirt 1071" filmini izleyen Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Abdullah Çiftçi, hedeflerinin çocukları sinema ve tiyatro gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra sporla da buluşturmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin "Malazgirt 1071" filmine getirilmesi noktasında bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Çiftçi, "Sur’da daha sinemaya hiç gitmemiş gençlerimizi, çocuklarımızı sinemayla buluşturuyoruz. Bu film sayesinde tarihi, manevi ve kültürel değerlerimizi çocuklarımızla buluşturmuş olacağız. Daha önce yaklaşık 9 bin öğrencimizi tiyatroyla buluşturmuştuk. Hedefimiz Sur’daki bütün çocukların sinemayla, tiyatroyla buluşması noktasında gayret içerisinde olmak ve önemli bir mesafeye geldik" dedi.

Yapacakları açık hava seyyar sinemayla bütün çocuklara dokunmuş olacaklarını ifade eden Çiftçi, "Bu hizmeti ayaklarına getirmiş olacağız. Bugün de burada yaklaşık 280 öğrencimiz sinemayla buluştu. Bu etkinliğimiz 10 gün boyunca devam edecek ve Sur’daki ekonomik sıkıntı içerisinde olan ve daha önce sinemayla buluşmamış olan bütün çocuklarımızı bu vesilelerle sinemayla, tiyatroyla buluşturmuş olacağız. Bu ve benzeri etkinliklerle Sur’un gençleri güzel etkinliklerle anılmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Kaymakam Çiftçi, öğrencilere patlamış mısır dağıtıp birlikte sinema izledi.

Öğrenciler filmi Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM’de izledi.