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Diyarbakır’da 2 milyon maliyetli içme suyu şebeke döşeme çalışmaları sürüyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin yeni imar alanlarında muhtelif çaplarda, 13 bin 726 metre uzunluğunda HDPE boru döşeyeceği içme suyu şebeke yapımında çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR 05.01.2022, 12:01
Diyarbakır’da 2 milyon maliyetli içme suyu şebeke döşeme çalışmaları sürüyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin yeni imar alanlarında muhtelif çaplarda, 13 bin 726 metre uzunluğunda HDPE boru döşeyeceği içme suyu şebeke yapımında çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinin yeni imar alanlarının yerleşime açılmadan önce çalışma başlatan DİSKİ, belirlenen bölümlere muhtelif çaplarda toplam 13 bin 726 HDPE boru döşeyecek. 2 milyon 77 bin 980 TL’ye mal olan “Diyarbakır İli Merkez Kayapınar-Yenişehir Kısmi İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi İnşaatı Yapım İşi” kapsamında ekipler, ayrıca 39 adet vana ve 1 adet de branşman imalatı yapacağı belirtildi.

DİSKİ Genel Müdürü, Kayapınar ilçesinde yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Diyarbakır Stadyumu ile TOKİ Çölgüzeli arasında devam eden çalışmaları denetleyerek bilgi aldı. Yeni imar alanları olması nedeniyle konut ve nüfus sayısını baz alarak projeyi hazırlayıp hayata geçirdiklerini dile getiren Tutşi, alanda altyapı ve içme suyu şebeke döşemesi işleminin sağlıklı şekilde yapılmasının ardından üstyapı çalışmalarına rahatlıkla geçilebileceğini söyledi.

Kentin her noktasına en temel ihtiyaç olan içme suyunu ulaştırmak adına DİSKİ’nin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Tutşi, “Altyapı çalışmalarının güçlü ve sağlıklı olmasıyla kentler kimlik kazanır. Bu tarz çalışmaların ardından kentler ekonomik ve sosyal açıdan büyüme sağlar. DİSKİ, bu projeleri hayata geçirirken bu prensipleri göz önünde bulundurur. Sonuçta altyapı ve üstyapılar kamu imkanları yani vatandaşların vergileriyle yapılan işlemlerdir. DİSKİ, bir alanda sıfırdan bir altyapı inşa ederken üstyapı göz ardı etmeden çalışma yürütür. DİSKİ ileride üstyapının yapboz tahtasına dönmemesi ve kamunun maddi anlamda zarar görmemesi için altyapı çalışmalarına hassasiyetle yaklaşır” dedi.

Projeyi hazırlayıp işin bitimini beklemediklerini vurgulayan Tutşi, kamu vicdanını göz önünde bulundurarak çalışmaların her aşamasını takip ettiklerini kaydetti. Tutşi, “Diyarbakırlıların cebinden çıkan her kuruş bizim için değerlidir. Ayrıca bu tarz projeler geleceğe yönelik önemli yatırımlardır. Temelini attığımız projeler kentin gelişimine ve dönüşümüne yön veriyor. Bu sebeple geleceğimizi, tüm Diyarbakırlıların hakkını ve hukukunu korumak adına çalışmalara titizlikle yaklaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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