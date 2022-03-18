Diyarbakır’da 18 Mart kahramanları anıldı

Diyarbakır’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107’nci yıldönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Caddesi üzerinde bulunan Hava Şehitliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Hava ve Kara Şehitliğine çelenk sunma törenin ardından şehitler anısına saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı’nın okunduğu törende tüfek atışı yapıldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, şehitlik defterini imzalayarak duygu ve düşüncelerini yazdı.

Tören, şehitlerin ruhu için dua edilmesi ve karanfil dağıtımı sonrası Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü için yapılan etkinlik ve tiyatro gösterimi ile şiirlerin okunmasıyla son buldu.

Törene, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile kamu kurum ve STK temsilcileri katıldı.