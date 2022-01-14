Diyarbakır’da 17 bin 734 öğrenciye deneme sınavı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçe genelinde 17 bin 734 ortaokul ve lise son sınıfı öğrencisine LGS, TYT ve AYT deneme sınavları düzenlendi. 8. Sınıf ve 12’inci sınıf öğrencilerinin girdiği deneme sınavları tüm özel ve devlet okullarında eşzamanlı olarak yapıldı.

Kayapınar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan protokol çerçevesinde ilçe genelinde sınav hazırlık aşamasındaki yaklaşık 17 bin 734 öğrenciye ücretsiz deneme sınavı desteği sağlanıyor. 8’inci sınıflar için LGS (Liselere Geçiş Sınavı), 12’inci sınıflar için ise TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) denemeleri toplamda tüm özel ve devlet okullarında eşzamanlı olarak başlatıldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, sınavın yapıldığı okulları ziyaret etti. Sınava giren öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Koç, hedeflerinin öğrencilerin akademik başarılarını artırmak olduğunu söyledi. Deneme sınavlarının her ay düzenli olarak yapılacağının müjdesini veren Kaymakam Koç, eğitime destek olmanın en önemli vazifeleri olduğunu belirterek, “Belediyecilik yalnızca alt ve üstyapı faaliyetleri değildir. Eğitime destek olmak, kalitesini artırmak en önemli vazifelerimizden birisidir. Kayapınar Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çok güzel iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin sınav formatına alışması, heyecanlarının yenilmesi açısından önemli ve değerli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu sınavlar; öğrencilerimizin eksikliklerini ortaya koyacak, o konulara odaklanmalarını sağlayacaktır. Sevgili öğrencilerimizin daha iyi olmasını arzuluyoruz, tüm evlatlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.