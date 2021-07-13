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Diyarbakır’da 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirecek.
DİYARBAKIR 13.07.2021, 15:25
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz gerçekleştirecek.Büyükşehir Belediyesi, hain darbe kalkışmasının 5’inci yıl dönümünde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar gereği 15 Temmuz’da belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarının gün boyu yapacakları seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.