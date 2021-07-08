Diyarbakır’da 15 Temmuz için hazırlık toplantısı yapıldı

Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Milli iradeye kastedilen, millî birlik ve dayanışmanın sembolü olan 15 Temmuz günü öncesinde Diyarbakır’da yapılacak etkinliklerin ele alındığı hazırlık toplantısı yapıldı. Vali Karaoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Alper Çetinkaya, Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir Kaymakamları ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve ilgililer katıldı.

Toplantıda 251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 196 vatandaşımızın gazi olduğu 15 Temmuz’un 5. yıl dönümü için hazırlanan program masaya yatırıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde şehit kabir ve ailelerini ziyaret, Ulu Camide şehitlerimiz için Hatm-i Şerif, Keçi Burcunda sergi açılışı ve Keçi Burcundan Kurşunlu Camiine kadar anma yürüyüşü ile çeşitli etkinlikler planlanıyor.