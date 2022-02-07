Diyarbakır’da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı

Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası İl Birinciliği müsabakalarına 121 sporcu katıldı. 13 gün süren şampiyonada 3 bant bilardo birincisi Yüksel Eroğlu oldu.

Diyarbakır’da gerçekleştirilen 3 bant bilardo il şampiyonasına, bilardo tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Bir bilardo salonunda gerçekleşen ve 13 gün süren mücadelelere 121 sporcu katıldı.

15 hakemin görev yaptığı final müsabakası ise büyük heyecana sahne olurken, son şampiyon Murat Macit’i mağlup eden Yüksel Eroğlu, zirveye adını yazdırdı. Fesih Aslan ile Baran Suna da üçüncülük elde etti. Bilardo Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Murat Macit, 1-18 Mart Ankara Gölbaşı’nda Türkiye Bilardo Federasyonu tesislerinde yapılacak bilardo şampiyonasında Diyarbakır’ı temsil edecek sporcuları seçmek adına bu turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

“2022 yılı boyunca 11 turnuvamız olacak”

Turnuva sonunda sporculara plaketleri verilirken, renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonanın Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılımla gerçekleştiğini belirten Murat Macit, “Yaklaşık 30 yıldır bilardo sporuyla ilgileniyorum. Üç bant bilardoda il ve bölgesel mücadelelerde bulunuyorum, turnuvalara gidiyorum. Aynı zamanda Türkiye Bilardo Federasyonu’nun il temsilcisi olarak görev yapmaktayım. Görevim süresince düzenlediğimiz ikinci turnuvadır. İlki özel bir turnuvaydı, ancak bu resmi bir karşılaşma. 2022 yılı Türkiye Şampiyonası birinci etap yarışmalarına Diyarbakır’dan seçmeler niteliği taşıyor. 1-18 Mart Ankara Gölbaşı’nda Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri’nde yapılacak bilardo şampiyonasında Diyarbakır’ı temsil edecek sporcuları seçme adına bu turnuvayı düzenledik. Turnuvamız 24 Ocak’ta başladı ve final ile 13. gününde yoğun bir katılımla sona erdi. 121 sporcu katıldı, 15 hakem ile 5 görevli hizmet verdi. 2022 yılı takvim yılı içerisinde toplamda resmi olarak 11 turnuvamız olacaktır. Bu turnuvalardan 2.’sini tamamladık. Hemen hemen her aya bir turnuva düşecek. Bu turnuvalara sporcularımızı hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.