Diyarbakır’da “1. Çocuk Sağlığı Çalıştayı” gerçekleştirildi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla “1. Çocuk Sağlığı Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu’nun yaptığı açılış konuşmasında; genel pediatri, pediatrik Covid, pediatrik yoğun bakım ünitesi, neonatoloji, özellikli pediatrik hizmetler, yan dal pediatri hizmetleri olmak üzere altı ayrı çalışma grubu olarak çocuk sağlığı hizmetlerini daha bütüncül bir şekilde sunarak niteliğini arttırmayı hedeflemekte olduğu belirtildi.

Dr. Pamukçu, “Kalp ve damar hastalıkları ile dünyaya gelen yeni doğanlara ve çocuklara yapılan başarılı müdahaleler ile Türkiye’deki sayılı Çocuk Kalp Merkezleri arasında bulunan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 1000. açık kalp ameliyatı ile vatandaşlarımıza umut olmaya devam eden Çocuk Kalp Merkezimiz, dünyaya erken “merhaba” diyen prematüre bebeklerin takip edildiği yeni doğan yoğun bakım ünitelerimiz, erken doğum nedeniyle ortaya çıkan göz hastalıklarını önlemek için yaptığımız ROP muayenelerimiz sonucu tespit ettiğimiz hastalarımızda yaptığımız tedavi ile yeni doğanlarımızın ve çocuklarımızın yaşamlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmelerini ve bu hizmetleri yaşadıkları ilde almaları bizim için büyük önem arz etmektedir” dedi.

Diyarbakır’ın bölgeye hitap eden bir il konumunda olduğunu ifade eden Dr. Pamukçu, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında artıracağımız nitelikli hizmetlerimizle ülkemizdeki sağlık göçünü de tersine çevirmeyi amaçlamaktayız ve bu konuda son derece özverili çalışmaktayız. Bu sene ilki gerçekleştirilen ve sürekli olmasını hedeflediğimiz "Çocuk Hastalıkları Çalıştayı" sonunda ilimizde çocuk hastalıkları özelinde tüm branşlarda nitelikli sağlık hizmet sunumunu hedeflemekteyiz” ifadelerinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan çalıştaya sağlık müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları, kamu ve üniversite hastaneleri çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanları katıldı.