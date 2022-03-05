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Diyarbakır’a 787 dönümlük alanda yeni millet bahçesi

Diyarbakır’da içerisinde 432 dönümü yapay gölet olan 787 dönümlük alanda büyükşehir belediyesi tarafından millet bahçesi yapılması için proje hazırlandı. Millet bahçesinin yapıldığı alanda inceleme bulunan Vali Münir Karaloğlu, yapay gölete balık bıraktı.

DİYARBAKIR 05.03.2022, 15:47
Diyarbakır’a 787 dönümlük alanda yeni millet bahçesi

Diyarbakır’da içerisinde 432 dönümü yapay gölet olan 787 dönümlük alanda büyükşehir belediyesi tarafından millet bahçesi yapılması için proje hazırlandı. Millet bahçesinin yapıldığı alanda inceleme bulunan Vali Münir Karaloğlu, yapay gölete balık bıraktı.

Vali Münir Karaloğlu, millet bahçesinin yapıldığı 787 dönümlük alanda inceleme bulundu. Yeni millet bahçesi projesi hakkında bilgi veren Vali Münir Karaloğlu, “Diyarbakır’ın en büyük zenginliği Dicle Nehri bu bölgenin hayat kaynağı, bereket kaynağı ile bu bölgenin en önemli güzelliğidir. İnşallah bu bölgenin niteliklerini koruyarak, korunması gereken kurullarında bize tavsiye ettiği niteliklerini de koruyarak bu bölgeye artık Diyarbakır halkının kullanımına açmak istiyoruz. Şuanda üzerinde bulunduğu 432 dönümü yapay gölet olan 787 dönümlük alan Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına irtifak hakkı oluşturuş ve bir şirketin kullanımındaydı. Biz hem şirketle görüşmeler yaptık hem de Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüştük daha sonra Milli Emlak Genel Müdürlüğü bu bölgedeki şirketin var olan irtifak hakkını kaldırdı ve biz bu bölgeyi millet bahçesi yapmak üzere büyükşehir belediyesine tahsisini de sağladık” dedi.

Vatandaşlar yapay gölette balık tutabilecek

Yeni Millet Bahçesinde yapay gölettin kullanılarak su sporlarının merkezi olacağını aktaran Vali Karaloğlu, “Bu bölgede özellikle bu yapay göleti de kullanarak burada çeşitli su sporları aktiviteleri yapılabilecek bir hale getirip ve etrafında piknik alanları, sadece ahşaptan yapılmış oturma alanları ile gölgelikler yaparak çok güzel bir alana dönüştürmek istiyoruz. Şuanda projelerimiz son aşamaya geldi. İnşallah imarla ilgili kurul kararları ve mevzuatlar ile ilgili kısıtlamalar kalktıktan sonra bu bölgeyi Diyarbakır halkıyla buluşturmuş olacağız. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sağlamış olduğu balıkları da gölette bıraktık. İnşallah yaz mevsimin de yaklaşık 1 milyon üzerinde yavru balıkları bu gölette bırakacağız ve buraya pikniğe gelen insanlar oltasıyla balık tutma şansını da yakalamış olacaktır” diye konuştu.

Vali Münir Karaloğlu’na İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve büyükşehir belediyesi daire başkanları ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Vali Karaloğlu ve beraberindeki bir süre bölgede incelemede bulunduktan sonra ayrıldı.

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