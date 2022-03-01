Diyarbakır’a 200 dönümlük yeni sosyal donatı alanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Yolu üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan 200 dönümlük Yenişehir Fidanlık Alanını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların aileleriyle hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve dinlenme alanları oluşturmak amacıyla yeşil alanlar oluşturma ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Vali Münir Karaloğlu’nun talimatıyla Yenişehir Belediyesinden devralınan Dicle nehrinin kıyısında 201 bin metrekare üzerine kurulu Yenişehir Fidanlık Alanı’nı vatandaşın hizmetine sunmak için yenileme çalışmalarına başladı.

Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında, Diyarbakırlıların aileleri ile doğanın içinde baş başa vakit geçirebilmeleri için piknik ve çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları yenilenecek.

Binicilik yeniden canlandırılacak

Diyarbakır kent kültüründe önemli bir yere sahip olan atçılık ve binicilik sporunun yeniden canlandırılması amacıyla fidanlık alanında bulunan binicilik tesisi düzenlenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından gençler, çocuklar ve meraklılar ücretsiz bir şekilde binicilik sporu yapabilecek. Alanda bulunan futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahaları onarılacak. Ayrıca sahada uygun yerlere atıcılık tesisi kurulacak.

Kadınlara özel havuz

Alandaki havuz yenilenerek yalnızca kadınlara tahsis edilecek. Yenileme çalışmalarının ardından kadınlar, Diyarbakır’da sıcak yaz mevsiminde serinlemek için gelebilecekleri yeni nezih bir ortama kavuşacak. Alanda bulunan yaklaşık 10 bin 215 metrekarelik alanda çeşitli cins güllerin yer aldığı gül bahçesi yeniden düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların güzel vakit geçireceği bir alan oluşturmak için yenileme çalışmalarını bu yaz mevsimine yetiştirmeyi hedefliyor.