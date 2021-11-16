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Diyarbakır yolları yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yılki asfalt sezonunda kent merkezi ve kırsalda yeni yol yapım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

DİYARBAKIR 16.11.2021, 15:03
Diyarbakır yolları yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yılki asfalt sezonunda kent merkezi ve kırsalda yeni yol yapım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

Büyükşehir Belediyesi kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için şehrin dört bir yanında yeni yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yol açma, genişletme, stabilize ve yeni asfalt serme çalışmaları kapsamında, Mayıs’ta 1200 kilometre sathi kaplama asfalt hedefiyle başlattığı kırsal mahalle grup ve mahalle yollarında çalışmalarında önemli mesafeler kat etti.

Yol genişliği 7 metreye çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye çıkarmak için, daha önce 5,5 metre olan grup mahalle yollarının genişliğini 7 metreye çıkardı. Yolların zeminlerinde herhangi bir bozulma yaşanmaması için sathi kaplama asfalt serilen yollarda alt temel ve temel çalışması yürüten ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda kazı dolgu çalışması da gerçekleştirdi. Çalışmalarda ihtiyaç duyulan yollara beton asfalt, mahalle içi ve sathi kaplama asfalt sermeye uygun olmayan bölümlerin zeminine kilitli parke taşı döşendi.

6 ilçede 1000 kilometre yol tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Çüngüş, Ergani, Hani, Kulp, Çınar ve Kayapınar ilçelerinin kırsal mahalle grup ve mahalle yollarına sathi kaplama asfalt sererek çalışmalarını tamamladı. 17 ilçede devam eden çalışmalarda 1000 kilometre kırsal yolu tamamlayan ekipler, yıl sonuna kadar 1200 kilometre yolu bitirecek.

350 bin ton sıcak asfalt

2021 sezonuyla birlikte kent merkezinin caddelerini yenileme, yeni imar alanlarında yollar açma ve trafik sıkışıklığını gidermek için bağlantı yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, ileriki dönemlerde oluşacak bozulmaların önüne geçmek ve yolun sağlam olması için altyapı çalışmalarını büyük bir özenle gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde yaptığı yenileme çalışmalarının yanı sıra hizmete açılan 13 cadde ve bulvar ile alternatif güzergahlar oluşturdu. Ekipler, merkezde bulunan caddeler, bulvarlar ve yeni açılan yollarda 235 bin ton, kırsalda ise 115 bin ton olmak üzere şu ana kadar 350 bin ton sıcak asfalt serdi. Orta refüj ve kaldırım çalışmalarında yeni imara açılan yollarda 167 bin 500 metre karelik kaldırım çalışmasını tamamlandı.

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