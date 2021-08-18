Diyarbakır Vergi Dairesinden 31 Ağustos hatırlatması

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanunun, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu fırsatın kaçırılmaması uyarısında bulunuldu.

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, söz konusu Kanun ile mükelleflere sağlanan imkanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ödenmemiş vergi ve diğer borçlar ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi güncelleme yapılacağını belirten Yaşar, “Peşin ödemelerde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarından yüzde 90 indirim, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 25 indirim, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarından yüzde 50 indirim, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim, bu imkanlardan faydalanmak için son gün 31 Ağustos 2021 tarihidir. Vatandaşlarımıza çok önemli ödeme ve taksit imkanları sağlayan kanundan faydalanmalarını ve başvurularını son güne bırakmamaları büyük önem arz etmektedir. Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere, Başkanlığımızın internet sitesinden veya Vergi İletişim Merkezi’ nin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından ulaşılabilir. Korona virüs Tedbirleri kapsamında; vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla başvuruların, vergi dairesine gelmeye gerek kalmadan ,Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, yapılabilmektedir” diye konuştu.