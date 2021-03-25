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Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki pamuk tarımı değerlendirildi

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da pamuk tarımı ve sanayisi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR 25.03.2021, 12:52
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Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki pamuk tarımı değerlendirildi

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da pamuk tarımı ve sanayisi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, GAP Uluslararası Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli, Diyarbakır ve Şanlıurfa müdür yardımcıları ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar’ın başkanlık ettiği toplantıda pamuk üretimi detaylı bir şekilde masaya yatırıldı ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. İlk aşamada her iki ilde üreticiler ve çırçır işletmeleri temsilcilerine eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında toplantı düzenlenmesi programa alındı. Program kapsamında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak ikinci aşamada sektörün tüm temsilcilerinin katılımı ile geniş katılımlı iki ili de kapsayan bir çalıştay yapılması planlandı. Bu çalışmalarda elde edilecek veriler doğrultusunda çalışma takviminin şekillendirileceği kaydedildi.

Toplantı yapılan genel değerlendirme ile sona erdi.
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