Diyarbakır Valisi Karaloğlu’ndan hafta sonu mesaisi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden, Sezai Karakoç Edebiyat Gençlik Merkezi restorasyon çalışmalarını inceledi.

Diyarbakır’da edebiyat tutkunlarının bir araya geleceği şiir dinletileri, kitap değerlendirmeleri, söyleşi ve panellerin yapılacağı, şair ve yazarların ağırlanacağı tarihi konak çalışmalarını inceleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Karaloğlu, Diyarbakır için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

İncelemeler öncesinde tarihi Bakırcılar Çarşısı’nı ziyaret eden Vali Karaloğlu çarşı esnafına kolaylıklar dileyerek, “İnsanlığın ana vatanında bakırı yaşatmaya devam eden tüm ustalarımıza teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık” dedi.