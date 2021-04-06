Diyarbakır Valisi Karaloğlu’ndan çocuklara gezici kütüphane sözü

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülen ’Yetim Destek Kampanyası’ çerçevesinde, dernek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzala töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu “Gezici kütüphaneye dönüştüreceğimiz bir otobüsle, kitapları çocuklarımızın ayağına kadar götüreceğiz ”dedi.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülen kampanya çerçevesinde, dernek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Diyarbakır’da ikamet eden, babası vefat etmiş, ekonomik bakımdan zor durumda olan, ihtiyaç sahibi çocukların maddi ve manevi yönden refahlarının artırılmasına yönelik yapılan işbirliği protokolü Vali Münir Karaloğlu tarafından onaylandı.

Yetim çocuklara, aylık 150 lira burs sağlanacak

Atılan imzaların ardından açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği ile daha önceki yıllarda da yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine dönük çalışmalar yaptıklarını, Diyarbakır’da da çalışmaların, imzalanan protokolden daha önce başladığını belirterek, protokolle yetim çocuklarına, her bir çocuk için aylık 150 lira burs sağlanacağını, aynı aileden en fazla 2 çocuk olmak üzere ilk aşamada toplamda 100 çocuğun burstan yararlandırılacağını söyledi.

“Çocuklara Gezici Kütüphane yapılacak”

Bu sayının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağın ve Diyarbakır’da yetim çocuklara dönük çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Vali Karaloğlu, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde gezici bir kütüphanenin Diyarbakırlı çocukların hizmetine sunulacağını ve kütüphanenin, çocuklar için hem bir kitap okuma etkinliği hem de sosyal bir aktivite ortamı sağlayacağını dile getirdi.

“Yetim gülerse dünya güler”

Önümüzdeki dönemlerde işbirliğinin sosyal yardımların dışında başka konularda da devam edeceğini söyleyen Karaloğlu, “Yetim gülerse dünya güler. İnşallah, Rabbim yetimlere yapmış olduğumuz yardım ve desteklerle, şehirdeki işlerimizi de bereketlendirsin ve kolaylaştırsın. Biz inanıyoruz. Şehirde yetimlere sahip çıkıldığında, o şehirde işlerin kolaylaştığını ve bereketlendiğini gördük” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bünyesinde yetimlerle ilgili hizmetler için bir daire kurulduğundan bahseden Vali Karaloğlu, sivil toplumla çalışmayı önemsediklerini, bundan sonra da yapılan hayır işlerinde sivil toplumu bu hayır işlerine ortak etmeye devam edeceklerini söyledi.