Diyarbakır Valisi Karaloğlu zılgıtlarla uğurlandı

Son çıkan Valiler Kararnamesiyle ’Vali-mülkiye başmüfettişliği’ görevine atanan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, alkış ve zılgıtlarla uğurlandı.

Vali Münir Karaloğlu, sade bir uğurlama töreni ile vatandaşlara veda etti. Diyarbakır Valilik binasında düzenlenen programa, il protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar ve kalabalık bir grup vatandaş katıldı. Sık sık sloganlar atan grup Vali Karaloğlu’nun aracına binmek için yöneldiğinde zılgıtlar attı. Özellikle kadınların zılgıt attığı veda törenine katılan erkekler de alkışlarla Vali Karaloğlu’nu uğurladı. Vatandaşlarla helalleşen Vali Karaloğlu hatıra fotoğrafları çektikten sonra aracına bindi. Vatandaşlar Karaloğlu’na sevgi gösterisinde bulunarak, zılgıtlar eşliğinde "Diyarbakır seninle gurur duyuyor" sloganı attı.