Diyarbakır Valisi Karaloğlu: “Diyarbakır küllerinden doğuyor”

Şark bülbülü olarak bilinen Celal Güzelses’in vefatının 63. Yıldönümü dolayısıyla Diyarbakır’da, anma gecesi düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Celal Güzelses’i anma gecesi düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, “Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Sezonu” kapsamında etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Şef Zafer Gündoğdu yönetiminde verilen konserde TRT radyo sanatçıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, Celal Güzelses’in eserlerini icra etti.

Konserde halk müziğinin usta isimleri Recep Kaymak, Bedri Ayseli ve Hüsamettin Subaşı da konuk sanatçı olarak eserleri seslendirdi.

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programda Güzelses’in eserleri salondakiler tarafından hep birlikte söylendi.

Programın sonunda Vali Münir Karaloğlu’na kültür ve sanat etkinliklerine katkılarından dolayı plaketi Celal Güzelses’in torunu Celal Güzelses tarafından takdim edildi.

“Diyarbakır küllerinden doğuyor”

Vali Karaloğlu yaptığı konuşmada, büyük usta Güzelses’i usta sanatçılarla yad ettiklerini söyledi.

Kentin tarihinde kültür ve sanatın önemli yer tuttuğuna dikkat çeken Karaloğlu, “Diyarbakır kadim bir şehir, hep kültürün, sanatın, medeniyetin merkezi olmuş. Diyarbakır büyük şairlerin, ediplerin, sanatçıların yetişmesine vesile olmuş bir merkezdir. Ama maalesef son 40 yıldır enerjimizi başka yönlere yönlendirenler bu toprakları çorak hale getirdiler. Şimdi yeniden Diyarbakır küllerinden doğuyor. İnşallah Diyarbakır’dan yeniden Sezai Karakoç’lar, Ziya Gökalp’ler, Celal Güzelses’ler yetişecek. İnşallah daha çok kültür, sanat, sporla Diyarbakır’ı renklendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Diyarbakır musikisini komşu ülkelere bile kabullendirdi”

Celal Güzelses’in yetiştirdiği Sanatçı Recep Kaymak, usta sanatçının kent musikisine bir çok değer kazandırdığını belirtti.

Diyarbakır’ın Güzelses’in eserleriyle tanıtıldğını vurgulayan Kaymak, “Diyarbakır musikisini komşu ülkelere bile kabullendirdi. Öylesine güzel bir sesle, duyguyla, bilinçle icra etti ki etkilenmemek mümkün değil. Bütün insanları etkisi altına aldı. Böyle bir ses bir daha dünyaya gelmez zannediyorum” dedi.