Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 12 şehit yakınına devlet övünç madalyalarını takdim etti

Diyarbakır’da, Cumhurbaşkanlığı tarafından şehit ailelerine gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Toplantı Salonu’nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Münir Karaloğlu törende yaptığı konuşmada, milletin bekası, bayrağın ilelebet göklerde dalgalanması ve ezanın bu semalarda kıyamete kadar okunabilmesi için bu toprakların şehit kanlarıyla sulanarak vatan kılındığını söyledi.

Bu toprakların kolay vatan kılınmadığını vurgulayan Vali Karaloğlu, bu toprakları vatan tutmanın da fedakârlık gerektirdiğini ifade etti. Karaloğlu, “Onun için bizim vatanımız çok değerli, çok kıymetli. Bizim vatanımız başka vatanlara benzemez. Vatan önemli bir kavram. Vatansızlığı Rabbim kimsenin başına vermesin. Son dönemde vatan kavramı, vatanın kıymeti, vatansızlığın bir millet için ne anlama geldiğini çevremizde çok daha yakın görüyoruz ve müşahede ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin etrafında uzun yıllardır devam eden savaşlardan dolayı insanların vatanlarını terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Karaloğlu, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde vatanın kıymetini bilmenin önemine değindi. Vali Karaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlinizdeki şehit yakınlarıyla yakından ilgilenin. Devletin, milletin, şehit yakınlarının her daim birlik ve beraberlik içerisinde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her sene valiler toplantısında ilk olarak şehit yakınlarıyla yakından ilgilenmemiz ve onların problemlerini çözme noktasında gayret etmemizin talimatını veriyor. Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde şehit yakınları ile gazilerin sorunlarıyla ilgilenmek için oluşturulan bir genel müdürlük var. İllerde de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altında Şehit Yakınları ve Gaziler Şubesi var. Devletimiz elinden geldiğince şehit yakınları ve gazilerimizle ilgileniyor. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu madalyalar şehitlerimize duyduğumuz şükran ve minnetin bir ifadesidir. Bu topraklarda şehit olan bütün şühedaya ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, uzun ve hayırlı ömürler diliyorum."

Vali Karaloğlu konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyalarını şehitlerin yakınlarına takdim etti.

12 şehit yakınına takdim edilen madalya töreni, günün anlamına istinaden çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.