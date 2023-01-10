Diyarbakır Valisi gazetecilerle bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde (GGC) basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Vali Su, gazeteciler gününü tebrik etti. Gazetecilerin taleplerini dinleyen Su, kentte yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Gazetecilik mesleğinin kamuoyu açısından önemli olduğuna dikkat çeken Su, kentte Basın Müzesi oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Vatandaşın talebi doğrultusunda yapılacak hizmetlerin duyurulmasında basının büyük bir rol üstlendiğini belirten Su, “Bunların da sizin tarafınızdan gündeme getirilmesi bizim için yol açıcı, gösterici bir fonksiyon icra ediyor. Biz de bir eksiğimiz varsa, onu telafi etme imkanına kavuşuyoruz” dedi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mücahit Ceylan ise Vali Su’nun 10 Ocak İdareciler Gününü kutladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi’nin Vali Ali İhsan Su’ya eşlik ettiği program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.