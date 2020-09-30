Diyarbakır takımları ligin oynanması yönünde görüş bildirdi
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) PANDEMİ NEDENİYLE SEZON PLANLAMASI, BAŞLAMA TARİHİ VE STATÜSÜ BELLİ OLMAYAN BÖLGESEL AMATÖR FUTBOL LİGİ (BAL) İÇİN KULÜPLERDEN GÖRÜŞ İSTERKEN, DİYARBAKIR TAKIMLARI LİGİN OYNANMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİ.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) pandemi nedeniyle sezon planlaması, başlama tarihi ve statüsü belli olmayan Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) için kulüplerden görüş isterken, Diyarbakır takımları ligin oynanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
BAL Ligi’nde Diyarbakır’ı temsil edecek olan Diyarbakırspor, Bağlar Belediyespor, Bismil 21Spor ve Çınar Belediyespor, pandemi ile ilgili tedbirlerin federasyon ve ilgili kurumlar tarafından alınarak ligin oynanması gerektiğini dile getirerek federasyona bu yönden yazılar yazdı. Diyarbakırspor kulübü, TFF’ye gönderdiği yazıyı kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaştı. TFF’nin görüş bildirmeleri için kulüplere verdiği süre 29 Eylül’de tamamlandı. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak toplantı ile karar alınacağı kaydedildi.
Türkiye genelinde yapılan yoklamada kulüplerin yüzde 90’dan fazlasının ligin oynanması yönünde görüş ilettiği belirtildi.
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