Diyarbakır takımları kadrolarını güçlendirdi

Profesyonel futbolda 27 günlük ara transfer maratonu tamamlandı. Takımlar, yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. Geçtiğimiz dönemlerden kalma borçlardan dolayı transfer tahtası kapalı olan Amed Sportif Faaliyetler, son anda borcunu ödeyip transfer engelini kaldırarak kadrosuna 3 takviye gerçekleştirdi.

Orduspor 1967’den kaleci Cantuğ Temel, Bergama Belediyespor’dan forvet İsmail Cem Kara ve Karşıyaka’dan sağbek Muhammed Fatih Öztekin’i renklerine katan Amedspor’da Mehmet Sıddık İstemi, Kurtuluş Yurt, Denis Taşkesen, Cerem Talha Dinçer, Çağatay Yılmaz ve Mücahit Çakır takımdan ayrıldı.

Diyarbekirspor kadroyu yeniledi

Devre arasında Sinan Akaydın, Utku Şen, Batuhan Süer, Gökhan Meral, Abdülaziz Solmaz, Erkan Taşkıran, Okan Dernek, Fırat Arıkan gibi isimlerle yollarını ayıran Diyarbekirspor, ara dönemde kadrosuna 10 yeni ismi dahil etti.

Diyarbekirspor; Isparta 32Spor’dan forvet Furkan Özdemir, Şanlıurfaspor’dan stoper Kadir Kaan Özdemir ve sağbek Şerif Doğan, Adana Demirspor’dan forvet İsa Güler, Adana Demirspor’dan forvet Umutcan Kaya, Sancaktepe FK’dan Anıl Kara, Vanspor’dan sağbek Kerem Hakan Vapurluoğlu, Tuzlaspor’dan defansif orta saha oyuncusu İbrahim Has, BB Erzurumspor’dan stoper Fırat Şaşi ve Ankaraspor’dan kaleci Atakan Akyol’u transfer etti.