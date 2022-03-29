Diyarbakır surlarının efsanesi Benusen, oyunu prömiyer yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesiile İstanbul Ferah Tiyatrosunun işbirliğiyle hazırlanan ’Diyarbakır Surlarının Efsanesi Benusen’ oyunu izleyici ile buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Feqiyê Teyran Kültür Sanat Sezonu etkinlikleriyle vatandaşlarla ücretsiz buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İstanbul Ferah Tiyatrosunun işbirliğiyle hazırlanan ’Diyarbakır Surlarının Efsanesi Benusen’ oyunu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde prömiyer yaptı. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda folklorik gösteriler, ses ve ışık efektleriyle seyircilere görsel şölen sunuldu. Karacadağ ve surların dekoru üç boyutlu animasyonla tasvir edildiği tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini kazandı. Oyunu izlemeye gelen Fahrunnisa Kazan, tiyatro ekibinin performansının oyuna ivme kazandırdığı söyledi.

Oyunu keyifle izlediğini belirten Kazan, “Dijital efektlerin kullanılması, dansın araya girip oyunun zenginleştirmesi tam Diyarbakır’a uygun olmuş. Diyarbakır’ın zengin, kültürel, coğrafi, mimari ve sosyal yapısını bir oyunda çok güzel birleştirmiş. Diyarbakır sokaklarında gezerken nasıl bir keyif alıyorsanız bu oyunu izlerken de aynı tılsımı alıyorsunuz” dedi.

Oyunculardan Mesut İzgi, gösterimde seyircinin ilgisinden memnun kaldıklarını belirterek, “Oyun tarihsel bir geçmişi, Diyarbakır’da var olan bazı efsaneleri anlatıyor. Diyarbakır seyircisiyle aynı zamanda kendi hemşerilerimle buluşmaktan apayrı bir mutluluk duydum” diye konuştu.

Yedikardeş ve Ulu Beden burçlarını yapan taş ustası İbrahim ve kalfa olan oğlu Yahya’nın hikayesinin anlatıldığı oyunda usta ile kalfanın sonu trajik, başı rekabet ve dostlukla karışık hayat hikayesi anlatılıyor.