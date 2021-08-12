Diyarbakır sıcağının vazgeçilmeyen lezzeti: Meyan kökü şerbeti

Diyarbakır’da yaz ayları ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar, en çok meyan kökü şerbetini tercih ediyor.

Türkiye’de meyan kökü şerbetinin en çok satılan illerin başında gelen Diyarbakır’da meyan kökü şerbeti satıcıları tarihi Sur ilçesinde yerlerini aldı. Şehrin en eski şerbet satıcılarından olan Cemil Turan (72) şerbetin hem yaz sıcağına hem de hastalıklara iyi geldiğini söyledi. Turan, ’’1949 doğumluyum askerden geldikten sonra bu işi yapmaya başladım. Yaklaiık 50 yıldır bu işi yapıyorum, hayatımda başka bir iş yapmadım. Meyan kökünü tertemiz yıkıyoruz, kovaya bırakıyoruz, kökünü suyun içinde 15-20 dakika bekletiyoruz. Suyunu süzüp içine buz koyuyoruz daha sonra şerbet oluyor. Meyan kökü Bismil, Batman çayları kenarından geliyor. Bu şerbet mide ve böbrek hastalıkları için çok faydalıdır. Eskiden sırtımızda taşıyıp satardık ama şimdi arabalarda yerimiz belli bir şekilde satıyoruz. Önceden günde 50 takım satıyorduk şimdi günde yaklaşık 2 takım satabiliyoruz, eskisi gibi satamıyoruz. Şerbeti kendim evde yapıp getiriyorum. Meyan kökünü suyun içine koyuyoruz kök renk vermeye başlıyor. Diyarbakır’a gelen yerli yabancı turistlerin tercihi haline geldi. Bu şerbet doğu illerinde hemen hemen hepsinde var ama Diyarbakır’ın ki kadar lezzetli değildir’’ dedi.