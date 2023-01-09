Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin altyapı sorunu çözülüyor

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin yıllardır süren ve kronik sorunlarından biri haline gelen su baskınları, DİSKİ’nin yapacağı projeyle çözüme kavuşuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), alt yapı sorunlarını gidermek için proje çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin yıllardır süren altyapı sorununu çözmek için harekete geçti.

Hastanenin Başhekimi Bülent Öztürk, konuyla ilgili istişarede bulunmak amacıyla DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi’yi makamında ağırladı. DİSKİ ekipleri, Tutşi’nin talimatının ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde çalışmalara başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi alan Tutşi, ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Öztürk ile çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İletilen sorunlara çözüm sunmaya çalıştıklarını belirten Tutşi, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için hizmet sağlayan Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanemizde, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinde sorunların giderilmesi için gerekli çalışmalara başladık. Vatandaşlarımızın, mağdur olmaması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Öztürk ise, DİSKİ’nin özverili bir şekilde çalıştığını belirtti.