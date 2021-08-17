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Diyarbakır sel felaketi yaşanan Sinop için harekete geçti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinop’ta meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi için harekete geçti.

DİYARBAKIR 17.08.2021, 16:22
Diyarbakır sel felaketi yaşanan Sinop için harekete geçti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinop’ta meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi için harekete geçti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi ve su baskınlarıyla mücadele çalışmalarına destek olmak üzere Sinop’un Türkeli ilçesine, 4 kamyon, 1 greyder, 1 loader, 1 toprak silindiri, 1 paletli ekskavatör, 1 tır çekici, 1 pikap ve personel gönderdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın koordinesinde Sinop’un Türkeli ilçesinde görev yapacak olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ve personel arama-kurtarma ve hafriyat temizleme çalışmalarına katılıp sel felaketinden zarar gören vatandaşlara yardımcı olacak.
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